【モデルプレス＝2026/03/12】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（よる10時〜）に参加しているモデルでタレントの川瀬もえが3月11日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し反響が集まっている。【写真】32歳伝説のレースクイーン「マニアックで最高」“シブかっこいい”と話題の愛車◆川瀬もえ、愛車公開川瀬は「天気が良くてドライブ日和」とつづり、写真を投稿。道路に