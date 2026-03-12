【モデルプレス＝2026/03/12】Aぇ! groupの末澤誠也が3月11日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。同月7日から7月12日にかけて開催されるライブツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の愛知公演を振り返った。【写真】ライブ初日に流血した31歳STARTOアイドル◆末澤誠也、ライブ初日に流血愛知県・Aichi Sky Expoにて開催された初日公演を回顧し