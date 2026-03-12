歌手のWOODZが、家族との悲しい別れと試練の時期について赤裸々に語った。3月11日に韓国で放送されたトークバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』には、軍服務中に披露した楽曲がチャートを逆走し、新たな神話を築いた歌手のWOODZが登場した。【写真】歌手WOODZ、除隊後の姿WOODZは19歳という若さでデビューしたが、わずか2年後の21歳のとき、やむを得ず活動中断を余儀なくされた過去を回想した。「当時、『どうすればこの状