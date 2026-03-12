森永乳業は、カップアイス「MOW（モウ）」シリーズから、「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」を2026年3月23日（月）より期間限定で発売する。【画像】商品概要はこちら「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」は、デザートチーズからヒントを得て開発した新商品。マスカルポーネチーズを使用し、チーズとの相性がよいブルーベリーをフレーバーに採用した。ブルーベリーの果汁感あふれるレアチーズの味わいと、MOWならではのミ