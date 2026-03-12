北朝鮮国営の朝鮮中央通信は12日、金正恩総書記が11日、同国の軍需産業を統括する第2経済委員会傘下の重要軍需工場を現地指導し、軍需生産の実態を視察したと報じた。報道によると、視察には朝鮮労働党中央軍事委員会の委員や党中央委員会の主要幹部らが同行した。金正恩氏は、同工場で2025年2月19日の党中央軍事委員会の審議・批准を経て承認された新型拳銃の設計方案に基づく生産が開始された状況を確認したという。金正恩氏は、