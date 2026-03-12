【女性フィギュア START BOOK Vol.1モデルグラフィックス2026年5月号別冊】 4月17日発売予定 価格：3,900円 ※画像はイメージです。本製品の表紙ではありません 大日本絵画はムック「女性フィギュア START BOOK Vol.1モデルグラフィックス2026年5月号別冊」を4月17日に発売する。価格は3,900円。 本書の最大の魅力は付録。コトブキヤ製の「東雲うみ バニーガ