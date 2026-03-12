フリーアナウンサーの神田愛花が12日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に生出演。自身の母親の本名と独特すぎる“呼び方”を明かした。【画像】アントニオ猪木のマネをしている自画像？ 二度見してしまう神田愛花のイラストこの日は、歌手の青山テルマ、第1子妊娠中のモデル・藤田ニコル（27）を迎え、【藤田ニコル出産前最後の生放送！親友青山テルマと結婚生活告白SP】と題してさまざまなコーナ