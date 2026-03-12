元BiSHのモモコグミカンパニーが、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（毎週水曜後9：00）に出演。今回のテーマ「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」にちなみ、“一人時間”に関する独自の価値観を明かした。【写真】小説『悪魔のコーラス』を刊行したモモコグミカンパニー人と一緒にご飯を食べるのが苦手だと言い、「人生で味がしたのは一人のご飯の時だけだった」と告白。誰かと食