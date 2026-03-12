第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している韓国は左腕、孫珠瑛（ソン・ジュヨン）投手（27）が左肘を負傷し、離脱。追加招集なしで準々決勝に挑むこととなった。12日、韓国メディアが報じた。ソン・ジュヨンは9日のオーストラリア戦に先発も2回が始まる際の投球練習で左肘に違和感を訴え、緊急降板していた。チームはオーストラリアに7─2で勝利し、2勝2敗でオーストラリア、台湾と並んだものの失点率で両