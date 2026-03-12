西日本や東海で変わりやすい天気きょうは関東から九州で広く晴れるでしょう。ただ、西日本と東海は局地的ににわか雨がありそうです。北海道はオホーツク海側を中心に雪が降り、東北北部もにわか雪がありそうです。【CGで見る】明日13日(金)の大雪と雨の予想シミュレーション【きょうの各地の予想最高気温】札幌：3℃ 釧路：4℃青森：7℃ 盛岡：8℃仙台：11℃新潟：7℃長野：8℃ 金沢：10℃名古屋：