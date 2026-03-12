【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組の最終戦が行われ、準々決勝進出チームが出そろった。Ｃ組１位の日本は１４日（日本時間１５日）、Ｄ組２位のベネズエラと対戦する。アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら大リーグでトップレベルの選手を数多くを擁する南米の強豪だ。その他の準々決勝の対