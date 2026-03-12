元横綱の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（61）の次女で女優の白河れい（23）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。木曜レギュラーに復帰した。番組冒頭、MCの「ハライチ」澤部佑が出演メンバーを紹介。「舞台を終えて久しぶりに戻って参りました、れいちゃん」と呼び込むと、舞台公演のため2月から欠席していた白河は、黒髪から金髪に“変身”した姿を見せた。フリー