新型ハイラックス！トヨタのスペイン法人は2026年3月4日、トヨタ初となる100％電動ピックアップトラック「ハイラックスBEV」を発表しました。ハイラックスはミドルサイズピックアップの世界的ベストセラーモデル。1968年に初代がデビューして以来、過酷な環境下でも耐え得るワークホースとして改良を重ねるとともに、レジャー用途でも広く支持されてきました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型ハイラックス」です！