中東情勢の悪化を受けて原油価格が高騰し、広島県内でもガソリン価格が上がっています。 広島県廿日市市のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリンが１１日と比べ１リットルあたり３０円高くなっていて、利用客数も普段の３分の１ほどだといいます。 利用客「１８０円台はちょっとびっくり。こたえますね年金生活者としては」 山崎本社総合本部・吉川尚志部長「過去に例を見ないほどの値上げになっている。企業努力だけ