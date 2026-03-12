大阪・関西万博で人気だった「たこ焼きお助けトッピングロボット」が、6日から阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）に“再就職”した。【写真】大阪・関西万博で活躍していた当時の「くくる君」たこ焼きお助けトッピングロボットは、万博期間中313万人が来場したサステナブルフードコート「大阪のれんめぐり〜食と祭EXPO〜」の「たこ家道頓堀くくる」で活躍していた「くくる君」。未来型サポートロボットとして注目を集めた。万博