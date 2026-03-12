グローバルボーイズグループ・JO1が12日、都内で行われた「『Sorule』リブランディング＆ブランドアンバサダー・JO1 新CM発表会」に登壇。JO1が、CM撮影の裏話を披露した。【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキCM撮影では、トランポリンを使用した。佐藤景瑚は「メンバーで足を痛めたやつがいて」と暴露。「白岩瑠姫なんですが、瑠姫くんが言うには、ほかのメンバーの5倍（回数を）跳