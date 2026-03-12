日本ハムは１２日、前ハイポイント・ロッカーズ（米独立リーグ）のライル・リン（林家正）捕手（２８）と契約合意に達したことを発表した。ＷＢＣ台湾代表のリンは昨秋のエスコンフィールドでの秋季キャンプにテスト生として参加していた。リンは「皆さん、初めまして。台湾出身のキャッチャー、ライル・リンです。このたび、北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これから毎日しっか