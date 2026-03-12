静岡県牧之原市で２０２２年９月、認定こども園「川崎幼稚園」に通う園児の河本千奈ちゃん（当時３歳）が通園バスに置き去りにされて熱射病で死亡した事件を巡り、動画投稿サイトのコメント欄に千奈ちゃんの両親を中傷する内容を投稿したとして、牧之原署は１２日、千葉県柏市に住む会社員の男（５４）を侮辱容疑で静岡地検に書類送検した。発表によると、男は２３年４月頃〜１１月頃、動画投稿サイトのコメント欄に複数回にわ