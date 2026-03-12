6日、中東での軍事行動により停止していたドバイ行きの便が再開したバンコクの空港/Giovanni Mereghetti/UCG/Getty Images（CNN）米国とイスラエルによるイランとの戦争を受けて海外旅行者の消費が減退する中、中東の旅行・観光セクターには1日あたり少なくとも6億ドル（約954億円）の損失が発生している。世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）が明らかにした。WTTCは11日の声明で、航空便の混乱や旅行者の信頼感の失墜、そして地域間