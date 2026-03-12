縦型ショートドラマの日本最大級コンテスト「マイナビショードラアワード2026」の開催に伴い、高校生を対象にしたショートドラマワークショップが奈良県・帝塚山高校で開催された。ショートドラマの撮影に参加した生徒たち今年で3回目となる「マイナビショードラアワード2026」は、トレンドとなっている縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト。5月27日(18:00〜)に授賞式が開催され、その模様はYouTubeでも生配信される。1月