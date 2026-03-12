水迫畜産の取締役は「賠償を行うなどして責任をとる」 指宿市に本社を置く水迫畜産が牛肉の産地などを不正に表示し販売していた問題で、水迫畜産の役員が賠償金の請求があれば支払いに応じる考えを示しました。 農林水産省によりますと、水迫畜産は2023年1月から2024年1月にかけて、乳牛のホルスタイン種などを「黒毛和牛」と表示したほか、沖縄や宮崎県産を「鹿児島県産」と不正に表示していました。 水迫畜産の水迫栄治取締役