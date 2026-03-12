ＮＹ原油時間外95ドル台後半に急伸、オマーンが船舶避難指示 東京時間11:38現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.72（+8.47+9.71%） NY原油先物は上げ拡大、95ドル台後半。オマーンの主要港湾での混乱を受け上昇している。 オマーンはミナ・アル・ファハル（Mina Al Fahal）の石油ターミナルから船舶の避難を指示したと報じられている。