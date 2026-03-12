東京午前のドル円は１５９．２３円付近まで円安・ドル高推移。時間外取引でニューヨーク原油が１バレル＝９４．３８ドルまで上昇し、原油高が再び強まったことが貿易赤字拡大懸念の円売りと逃避的なドル買いを促した。アジア時間帯の早朝からイラクやバーレーン、オマーンで石油インフラへの攻撃が連続し、ホルムズ海峡の閉鎖が続いていることと相まって、供給不足の深刻化が意識されている。