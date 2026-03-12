ドル買い再開、ブレント原油100ドル突破オマーンがすべての船舶退去させる 有事のドル買い再開、ドル円は159円台を回復。オマーン主要港で発生した混乱などを受けブレント原油が再び100ドル台に上昇。オマーンが主要石油輸出ターミナルからすべての船舶を退去させた。