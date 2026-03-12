米株価指数先物時間外下げ幅拡大、原油再び上昇で 東京時間11:48現在 ダウ平均先物MAR 26月限46864.00（-584.00-1.23%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6708.75（-70.75-1.04%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24715.50（-268.00-1.07%）