タイ政府燃料節約のため公務員にエレベーター使用禁止と在宅勤務命じる 米イラン戦争によるエネルギー危機を受け、タイ政府は燃料節約のため公務員に対する緊急措置を導入する。エレベーターの使用禁止、在宅勤務を命じたほか、冷房温度を27度に引き上げ、スーツの中に半袖シャツの着用を指示する。 ベトナムも交通手段を減らすため在宅勤務を要請、フィリピンは週4日勤務を推進。バ