秋田朝日放送 集合住宅に侵入しかばんや下着を盗んだ疑いで秋田市の自衛隊事務官の男が逮捕されました。 警察によりますと、秋田市土崎港に住む自衛隊秋田地方協力本部の防衛事務官押野望容疑者は、２月２０日の夜から２１日未明の間に秋田市内の集合住宅の部屋に侵入し、現金５千円が入ったかばんや女性用の下着など８６点あわせて７万８千円相当を盗んだ疑いが持たれています。 押尾容疑者は１１日夜に逮捕され、容疑に