◆オープン戦楽天―日本ハム（１２日・静岡）日本ハムがスタメンを発表した。野村佑希内野手（２５）が「５番・右翼」で先発出場する。昨季の右翼での出場は、９月１２日の西武戦（エスコン）の試合途中で左翼から右翼に回った１試合だけだった。一塁、三塁、左翼を中心に守ってきた野村は、今キャンプで二塁に挑戦。「このチームは挑戦権は無料なんで、ありがたく本気で向き合っていく」と、前向きに受け止めていたが、この日