材料2つでチョコムースが完成！ 急に食べたくなる甘いもの。中でも、チョコレートは特に食べたくなるって方は多いのではないでしょうか？ 今回、ヘルシーに作れる「チョコムース」レシピを紹介します。なんと使う材料はチョコレートと水の2つなんです。 ひんやりふわふわ食感気になる作り方 材料はたったの2つ！ カカオ分70%以上のチョコレートと水のみです。 チョコレートをボウルに割り入れ、水を注いで湯煎にかけます。