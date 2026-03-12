グローバルボーイズグループ・JO1が12日、都内で行われた「『Sorule』リブランディング＆ブランドアンバサダー・JO1 新CM発表会」に登壇した。【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキJO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇には、木全翔也・金城碧海が作詞、木全が作曲・編曲した書き下ろし楽曲「BreezyLove」を採用した。メンバーが書き下ろした楽曲が、タイアップソングと