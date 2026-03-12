衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。3月8日（日）放送の「春の２時間ＳＰ！」回では、熊本県と鹿児島県から2つの“ポツンと一軒家”を訪れた。 【TVer】鹿児島県では“ポツン違い”が発生！？ 黒牛の繁殖農家を営んでいた夫婦の家へ 最初に訪ねたのは、熊本県の“ポツンと一軒家”。実はこちらのお宅は、2月22日放送回で紹介した、集中豪雨で山奥に1人取り残され、自衛隊