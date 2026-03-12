2026年WBCの1次ラウンドが終了し、日本代表「侍ジャパン」の源田壮亮選手が並みいるメジャーリーガーらをおさえ、打率.571、出塁率.727でいずれもトップに立っています。日本は1次ラウンドで大谷翔平選手や鈴木誠也選手、吉田正尚選手といったメジャーリーガーらを中心に躍動。韓国やチャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、チェコを下し、4連勝で準々決勝進出を決めました。そんななか下位打線で日本の得点源となった源田壮亮選