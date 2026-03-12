「ＷＢＣ・Ｄ組、ドミニカ７−５ベネズエラ」（１１日、マイアミ）侍ジャパンの準々決勝の相手が、ベネズエラに決まった。試合後、オマー・ロペス監督は日本について「チャンピオンになりたいのなら最高のチームを倒さなければならない。もし相手が有利だとしても、その状況に備える必要がある」と敬意を示しつつ、決意を語った。この日はＶ候補のドミニカに競り負けた。それでも悲観する様子は一切みせず「今日、私たちは