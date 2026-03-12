セブン-イレブン各店では、2026年3月12日から18日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。3月10日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンはこちらから。「ブルガリアヨーグルト」も無料券の対象に1つめの対象商品は、明治「チョコレート効果」の「カカオ72% パウチ」「カカオ86% パウチ」「カカオクランチ 小袋」です。いずれか1個を購入すると、「ガルボ」の「チョコ ポケッ