3月11日（現地時間10日）、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシーが右手小指の腱損傷と診断され、3週間の離脱となったことが報じられた。現地メディア『ESPN』が伝えている。 Philadelphia 76ers star Tyrese Maxey has been diagnosed with a tendon injury in his right pinkie finger and will be re-evaluated in three weeks, sources tell ESPN. Maxey received additional