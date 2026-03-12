日本代表として「パリ2024オリンピック」や「FIBAアジアカップ2025」にも出場したジェイコブス晶が所属するフォーダム大学が、3月8日（現地時間3月7日）をもって2025－26レギュラーシーズンの日程を終了させた。 最終戦となったロード・アイランド大学戦では、ジェイコブスは22分出場し7得点6リバウンド2アシストを記録し、61－49で勝利した。フォーダム大は今シーズン17