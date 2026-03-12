１２日前引けの日経平均株価は前営業日比８４８円２２銭安の５万４１７７円１５銭と大幅反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億９０３０万株、売買代金概算は３兆６００４億円。値上がり銘柄数は７６、値下がり銘柄数は１４９６、変わらずは２２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方から先物主導で大きく売り優勢に傾いた。前日の米国株市場でＮＹダウが一時５００ドルを超える下げをみせるなど、リスク回避