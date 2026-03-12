１２日の債券市場で、前日に事実上の限月交代となった先物６月限は反落。原油高や円安進行を受け、インフレ圧力が高まるとの懸念から売りが優勢だった。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化し、原油の供給が滞るとの見方から前日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反発。日本時間１２日朝方には一段と上昇し、エネルギーの大半を輸入に頼る日本のインフ