サーラコーポレーションが続落している。同社は１１日の取引終了後、２日決議した株式の売り出しに関し、売出価格を１０５４円とすることに決めたと発表した。同社株はこの売出価格にサヤ寄せの動きを見せている。１１日終値に対するディスカウント率は３．０４％。 出所：MINKABU PRESS