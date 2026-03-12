ＬＩＮＥヤフーは１２日、米国市場での新規株式公開（ＩＰＯ）を予定している子会社のＰａｙＰａｙの公開価格が１ＡＤＳ当たり１６ドルで決まった、と発表した。仮条件の１７～２０ドルを下回って決定した。同社株のティッカーシンボルは「ＰＡＹＰ」で、米ナスダック・グローバルセレクトマーケットで米国時間１２日から取引が開始される予定だ。 出所：MINKABU PRESS