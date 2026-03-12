ポケモンと任天堂は、Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』が、発売後4日間で世界累計販売本数220万本を突破したことを発表した。3月5日に世界同時発売された本作の販売本数はダウンロード版を含む数字となる。また日本国内では100万本を超える販売本数を記録した。 （関連：【画像】ピカチュウづくしの部屋の様子などプレイ画面） 本作は、株式会社ポケモン、株式会社ゲームフリーク、株式会社