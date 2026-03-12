ニューオーリンズ・ペリカンズ vs トロント・ラプターズ日付：2026年3月12日（木）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 122 - 111 トロント・ラプターズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対トロント・ラプターズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行わ