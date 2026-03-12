開催：2026.3.12会場：ローンデポ・パーク結果：[ベネズエラ] 5 - 7 [ドミニカ共和国]WBCの試合が12日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとドミニカ共和国が対戦した。ベネズエラの先発投手はＥ・ロドリゲス、対するドミニカ共和国の先発投手はＳ・アルカンタラで試合は開始した。1回表、3番 Ｊ・ソト 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでドミニカ共和国得点 V