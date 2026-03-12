ユタ・ジャズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年3月12日（木）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 117 - 134 ニューヨーク・ニックス NBAのユタ・ジャズ対ニューヨーク・ニックスがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし41-26で終了する。第2クォータ&#