株式会社オリエンタルホビーは、ソニーのレンズ一体型デジタルカメラ「RX1R III」に対応したSQUAREHOODブランドの角型フードを3月10日（火）に発売した。価格は1万7,600円。 フード前方への突出を約13mmに抑えたロープロファイル設計のアルミ製フード。 RX1R IIIのレンズ先端に設けられた49mmフィルターねじ枠も利用できる。 クリップオン式の角型フードキャップが付