料理がしんどい原因は「調理」じゃなく「判断」だった!? 「料理のルーティン化」のススメ【脳が疲れない家事】【画像で確認】簡単！ボトルに線を引くだけの調味料管理術日々、家事に育児に仕事にと全力疾走していると、ふとした瞬間に「あ、もう限界かも……」と感じることがありますよね。それはもしかしたら、体力の限界というよりも、「脳の空き容量」が限界を迎えているサインかもしれません。仕事のタスク、子どもの予定、料