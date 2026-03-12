【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、3月21日発売『Myojo』5月号の通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。 ■「今日の俺たちはむき出しだったよ！」（高橋海人） 全国4都市をめぐるドームツアーを敢行するなか、3月25日には最新シングル「Waltz for Lily」をリリースするKing & Prince。永瀬廉は3月27日公開の映画『