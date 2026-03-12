【その他の画像・動画等を元記事で観る】 春の野外ロックフェス『METROCK2026』の最終出演アーティストとしてWEST. 、氣志團、NEWSの出演が決定した。 ■WEST.、NEWSは共に4回目の出演。氣志團はメトロック初出演！ WEST.は3年連続、NEWSは4年連続、共に4回目の出演。氣志團はメトロック初出演。国民的ヒットソングを携え、会場にいるすべての音楽ファンを魅了する3組のエンターテインメント溢れるパフォーマ