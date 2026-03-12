4月3日～5日に横浜の街全体で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」の内容が公開。音楽ライブと連動しながら、グルメ・お笑い・アーティストコラボフードなど、様々なコンテンツが展開される。 ■「CENTRAL餃子フェス」の開催も決定 グルメでは、CENTRALに出演する豪華アーティスト全10組（＝LOVE、乃木坂46