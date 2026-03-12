映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、坂本太郎役を務める目黒蓮が、3月12日に誕生日を迎えた朝倉シン役の高橋文哉へ誕生日メッセージを送る動画が公開された。 【動画】目黒蓮から高橋文哉へ祝福メッセージ／【画像】目黒蓮＆高橋文哉の2ショット／『SAKAMOTO DAYS』本ポスタービジュアル 現在カナダに滞在している目黒が、高橋との関係や作品への思いについて語り、注目を集めている。 ■カナダから高橋文哉